Что известно о паромах

На оперативном совещании с вице-премьерами 23 ноября Мишустин заявил, что из-за "противоправных действий некоторых стран" - нарушений логистических цепочек и попыток транспортной блокады - затрудняется работа предприятий Калининградской области. Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением товарами и сырьем, по его словам, строят два новых железнодорожных парома.

Паромы соединят порты Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийск в Калининградской. По данным правительства РФ, проект включили в перечень инфраструктурных проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из Фонда национального благосостояния.

Сколько будет стоить проект

Стоимость проекта составит почти 47 млрд рублей. Из них до 38,1 млрд рублей (81%) выделят из Фонда национального благосостояния, остальное - из федерального бюджета. Распоряжение подписано 6 ноября 2026 года.

Паромы планируют построить к 2030 году. Мишустин, по данным The Moscow Times, отметил, что судна создадут по российскому проекту на отечественной верфи. "Ведомости" со ссылкой на данные правительства сообщают, что строительство поручат Керченскому судостроительному заводу имени Бутомы.