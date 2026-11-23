Російське рятувальне судно почало буксирувати з фінських вод вантажне судно Sparta II, яке атакували дрони. Перед цим пожежу на ньому два дні гасили кораблі трьох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Судно прямувало до Калінінграда. За даними Сил оборони Фінляндії, його пошкодили в міжнародних водах на захід від російського острова Гогланд. Це збігається з тим, що казали російські чиновники.

Фінські військові вважають, що удар по Sparta II у суботу, ймовірно, завдала Україна. Після атаки судно віднесло у води Фінляндії.

Усіх 16 членів екіпажу евакуювали на російське судно, яке стояло поруч. Один моряк дістав легкі травми.

"Тепловізори показують, що деякі контейнери нагріті, але судно достатньо стабільне, щоб почати буксирування", - йдеться в заяві фінської берегової охорони.

Про початок буксирування в неділю, 22 листопада, заявила Берегова охорона Фінляндії. Коли судно залишить фінські води, відповідальність за рятувальну операцію перейде до Росії.

Sparta II - вантажне судно під російським прапором завдовжки 121 метр. Воно належить російській компанії "Оборонлогістика" і вийшло із Санкт-Петербурга в п'ятницю, за даними LSEG.

Як зазначено на сайті компанії, "Оборонлогістика" надає логістичні послуги Міністерству оборони РФ. Судно перебуває під санкціями США.

Командувач ВМС Естонії Іво Варк в ефірі мовника ERR заявив, що нові атаки у Фінській затоці виключати не можна. Минулого тижня фінські військові повідомили, що зафіксували в тому ж районі удар по російському військовому кораблю.

Цього року Київ неодноразово запускав військові дрони в бік Ленінградської області РФ. Частина з них залітала в повітряний простір країн Балтії.

Нагадаємо, командувач Прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн попереджав, що через неконтрольовану пожежу корабель може навіть затонути. Водночас він запевнив, що загрози для судноплавства та людей немає.

Також РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав удар по судну наслідком самооборони України. За його словами, на прохання Фінляндії до гасіння пожежі долучили естонський корабель "Генерал Курвітс".

Крім того, у Фінляндії розслідують, чи міг російський вертоліт залетіти в повітряний простір країни 21 листопада. Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен припустив, що це могло бути пов'язано з рятуванням пошкодженого судна.