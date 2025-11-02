РФ поблизу кордонів Фінляндії спустила на воду атомний крейсер, здатний носити "Посейдони"

Як пишуть російські медіа, новий підводний човен нібито здатний перевозити до 12 безпілотних ядерних торпед "Посейдон". У Росії заявляють, що ці системи можуть уражати цілі у будь-якій точці Світового океану.

Голова оборонного відомства країни-агресорки Андрій Бєлоусов зазначив на церемонії спуску "Хабаровська", що це дозволить "успішно вирішити завдання щодо забезпечення безпеки морських кордонів РФ та захисту її інтересів у різних районах Світового океану".

Він також додав, що крейсеру "ще належить пройти цикл морських випробувань".

Зазначимо, що крейсер "Хабаровськ" призначений для дальніх стратегічних операцій та може базуватися у відкритому океані, виконуючи завдання як частина ядерного арсеналу Росії.

"Посейдон" - це автономна ядерна підводна торпеда, яку Росія позиціонує як надзвичайно потужну та маневровну зброю. За заявами Москви, торпеди можуть переміщатися під водою на великі відстані та вражати цілі по всьому Світовому океану, включно з прибережними об’єктами.