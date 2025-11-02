RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ вблизи границ Финляндии спустила на воду атомный крейсер, способный носить "Посейдоны"

Фото: атомный крейсер Хабаровск (скриншот)
Автор: Маловичко Юлия

В России спустили на воду тяжелый атомный ракетный подводный крейсер "Хабаровск". Церемония состоялась на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, недалеко от границы с Финляндией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Как пишут российские медиа, новая подводная лодка якобы способна перевозить до 12 беспилотных ядерных торпед "Посейдон". В России заявляют, что эти системы могут поражать цели в любой точке Мирового океана.

Глава оборонного ведомства страны-агрессора Андрей Белоусов отметил на церемонии спуска "Хабаровска", что это позволит "успешно решить задачи по обеспечению безопасности морских границ РФ и защиты ее интересов в различных районах Мирового океана".

Он также добавил, что крейсеру "еще предстоит пройти цикл морских испытаний".

Отметим, что крейсер "Хабаровск" предназначен для дальних стратегических операций и может базироваться в открытом океане, выполняя задачи как часть ядерного арсенала России.

"Посейдон" - это автономная ядерная подводная торпеда, которую Россия позиционирует как чрезвычайно мощное и маневренное оружие. По заявлениям Москвы, торпеды могут перемещаться под водой на большие расстояния и поражать цели по всему Мировому океану, включая прибрежные объекты.

Путин похвастался "Посейдонами" и "Буревестником"

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил об успешном испытании подводного аппарата "Посейдон".

Рассказывая о так называемой уникальности "Посейдонов", Путин отметил, что небольшая ядерная установка, которой они оснащены, позволяет привести их в действие в течение "минут и секунд", в отличие от обычных ядерных реакторов.

Незадолго до презентации "Посейдонов" у Путина похвастались испытанием своей крылатой ракеты "неограниченной дальности" - "Буревестником".

Глава Кремля назвал ее "уникальным изделием" и приказал готовить инфраструктуру для применения.

Однако по данным западных исследователей, РФ провела несколько десятков испытаний "Буревестника", однако успешными считают не более одного-двух.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндия