РФ платит украинцам за данные о железной дороге: "Укрзализныця" раскрыла новую схему

Россия пытается получить через украинцев информацию о железной дороге. Также врага интересуют данные о перемещении военных грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

"Враг пытается получить информацию об объектах Укрзализныци, их расположении и состоянии, а также о перемещении военных грузов. Эта информация может быть использована для дальнейших ударов по железной дороге", - говорится в сообщении.

В компании призывают не соглашаться на подобные предложения, даже если за них обещают деньги или называют их "анонимной задачей".

В частности, могут просить:

сфотографировать объект "Укрзализныци" или сообщить его геолокацию;

передать информацию об объекте после обстрела;

рассказать о движении военных грузов;

повредить имущество железной дороги или выполнить другую задачу против "Укрзализныци".

"Не соглашайтесь и не передавайте такую информацию. Не помогайте врагу", - подчеркнули в компании.

О подозрительных сообщениях можно сообщить через анонимный Telegram-бот "СБУ / Горячая линия: Железная дорога". Также обратиться можно по номеру +38(099) 803 50 81 в WhatsApp, Telegram или Viber.