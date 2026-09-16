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РФ платит украинцам за данные о железной дороге: "Укрзализныця" раскрыла новую схему

16:25 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
РФ платит украинцам за данные о железной дороге: "Укрзализныця" раскрыла новую схему Фото: поезд "Укрзализныци" (Getty Images)
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Россия пытается получить через украинцев информацию о железной дороге. Также врага интересуют данные о перемещении военных грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Враг пытается получить информацию об объектах Укрзализныци, их расположении и состоянии, а также о перемещении военных грузов. Эта информация может быть использована для дальнейших ударов по железной дороге", - говорится в сообщении.

В компании призывают не соглашаться на подобные предложения, даже если за них обещают деньги или называют их "анонимной задачей".

В частности, могут просить:

  • сфотографировать объект "Укрзализныци" или сообщить его геолокацию;

  • передать информацию об объекте после обстрела;

  • рассказать о движении военных грузов;

  • повредить имущество железной дороги или выполнить другую задачу против "Укрзализныци".

"Не соглашайтесь и не передавайте такую информацию. Не помогайте врагу", - подчеркнули в компании.

О подозрительных сообщениях можно сообщить через анонимный Telegram-бот "СБУ / Горячая линия: Железная дорога". Также обратиться можно по номеру +38(099) 803 50 81 в WhatsApp, Telegram или Viber.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в стране усилит защиту железной дороги, автозаправочных станций и других критических предприятий от российских атак.

Тем временем российские войска продолжают атаковать украинские поезда. 16 сентября дрон ударил по поезду №122 "Киев-Николаев". 168 пассажиров успели эвакуировать, потому никто не пострадал.

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