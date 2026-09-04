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РФ планує виготовити 2000 реактивних "Гераней" у вересні, – джерела

15:36 04.09.2026 Пт
2 хв
Головною перешкодою для Росії залишаються двигуни, яких критично бракує
aimg Валерія Абабіна aimg Уляна Безпалько
Фото: РФ планує нарощувати реактивні дрони у вересні (росЗМІ)

Росія нарощує виробництво дронів "Герань" та "Гербер", щоб підтримувати майже щоденні удари по Україні.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Скільки дронів планує випустити РФ

Співрозмовники у військових колах вважають, що нинішня схема атак Росії не є коротким експериментом. На те, що вона розрахована надовго, вказують і російські виробничі плани.

За інформацією РБК-Україна, угрупованню, яке безпосередньо завдає ударів по Україні, щодня виділяють близько 160 ударних дронів - як реактивних, так і бензинових "шахедів".

Крім того, за даними джерел, у вересні Москва планує виготовити:

  • 2700 одиниць "Герань-2";
  • 1200 одиниць "Герань-4";
  • 800 одиниць "Герань-5";
  • 5000 одиниць "Гербер".

Реактивними з них є саме "Герань-4" та "Герань-5" - тобто тими, які найскладніше перехоплювати.

Нинішні нинішні виробничі можливості дозволяють Росії підтримувати майже щоденні дронові нальоти в тому режимі, який Україна спостерігає протягом останнього тижня.

Одним із головних обмежень для такого нарощування є компоненти, зокрема двигуни. Ще у серпні ГУР повідомляло, що Росія припинила виробництво "Герані-3".

Співрозмовники видання пов'язують це з тим, що Москва хоче перерозподілити комплектуючі для випуску ефективніших, за її оцінкою, "Герань-4" та "Герань-5".

За даними порталу ГУР War&Sanctions, у реактивних "Геранях" Росія використовує турбореактивні двигуни китайського виробника Telefly.

Проте, за інформацією РБК-Україна, з КНР надійшло лише 3 тисячі таких двигунів - шоста частина від потреби Москви. Тож Кремль шукає способи налагодити їхнє виробництво самотужки.

Нагадаємо, Росія дедалі активніше переходить на реактивні дрони, компенсуючи цим падіння ефективності класичних "шахедів". Їхня головна перевага - вища швидкість, через що такі цілі складніше перехоплювати.

Втім, зробити реактивні дрони настільки ж масовими заважає виробництво двигунів, яке значною мірою залежить від китайських компаній.

Ще у серпні ГУР повідомляло, що Росія несподівано припинила випуск "Герані-3". У цьому дроні використовувався китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, а загалом апарат містив 45 іноземних компонентів

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Російська ФедераціяВійна в Україні