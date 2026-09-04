РФ планує виготовити 2000 реактивних "Гераней" у вересні, – джерела

Скільки дронів планує випустити РФ

Співрозмовники у військових колах вважають, що нинішня схема атак Росії не є коротким експериментом. На те, що вона розрахована надовго, вказують і російські виробничі плани.

За інформацією РБК-Україна, угрупованню, яке безпосередньо завдає ударів по Україні, щодня виділяють близько 160 ударних дронів - як реактивних, так і бензинових "шахедів".

Крім того, за даними джерел, у вересні Москва планує виготовити:

2700 одиниць "Герань-2";

1200 одиниць "Герань-4";

800 одиниць "Герань-5";

5000 одиниць "Гербер".

Реактивними з них є саме "Герань-4" та "Герань-5" - тобто тими, які найскладніше перехоплювати.

Нинішні нинішні виробничі можливості дозволяють Росії підтримувати майже щоденні дронові нальоти в тому режимі, який Україна спостерігає протягом останнього тижня.

Одним із головних обмежень для такого нарощування є компоненти, зокрема двигуни. Ще у серпні ГУР повідомляло, що Росія припинила виробництво "Герані-3".

Співрозмовники видання пов'язують це з тим, що Москва хоче перерозподілити комплектуючі для випуску ефективніших, за її оцінкою, "Герань-4" та "Герань-5".

За даними порталу ГУР War&Sanctions, у реактивних "Геранях" Росія використовує турбореактивні двигуни китайського виробника Telefly.

Проте, за інформацією РБК-Україна, з КНР надійшло лише 3 тисячі таких двигунів - шоста частина від потреби Москви. Тож Кремль шукає способи налагодити їхнє виробництво самотужки.