ua en ru
Ср, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія раптово згорнула виробництво одного з дронів "Герань": у ГУР пояснили чому

07:39 12.08.2026 Ср
2 хв
Цей дрон розганявся до 370 км/год, але виявився лише проміжним етапом
aimg Катерина Коваль
Росія раптово згорнула виробництво одного з дронів "Герань": у ГУР пояснили чому Фото: уламки знищеного дрона "Герань" (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія припинила виробництво реактивних дронів-камікадзе "Герань-3", повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Апарат розвивав швидкість до 370 км/год і летів на відстань до 1000 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мілітарний", якому інформацію надали в ГУР МО.

Чим "Герань-3" відрізнялася від попередниці

"Герань-3" - це фактично той самий планер і елементна база, що й у "Герань-2", але замість звичного поршневого двигуна росіяни встановили реактивний Telefly JT80.

Конструкцію планера змінили мінімально, зате нова силова установка дозволила розігнати дрон до 300-370 км/год і збільшити дальність польоту до 1000 км.

Начинка та іноземні деталі

На борту дрона встановили інерційну навігаційну систему SADRA, блок вимірювання тиску, блок розподілу потужності та низку інших модулів. Від перешкод і глушіння апарат захищає супутникова система "Комета-М12" з адаптивною антенною решіткою на 12 елементів.

У ГУР також підрахували, що в конструкції дрона є 45 іноземних компонентів - найбільше американських (22), а також китайські, швейцарські, німецькі, британські та японський.

Що буде замість неї

За словами розвідників, "Герань-3" стала лише перехідною моделлю до наступної версії - "Герань-4", планер якої вже спеціально розробили під новий реактивний двигун Telefly LX-WP-160. У нового дрона зросла злітна маса - з 350 до 450 кг, а завдяки потужнішому двигуну збільшилися і швидкість, і дальність польоту.

На початку серпня стало відомо, що росіяни зробили "Шахеди" ще небезпечнішими, оснастивши реактивний дрон "Герань-4 Сикер" новою системою наведення й оптико-електронним модулем для точнішого ураження цілей навіть за втрати зв'язку.

У відповідь ЗСУ представили власну розробку - систему автоматизованого перехоплення швидкісних дронів ZIRKA, створену спеціально для боротьби з реактивними "Гераннями".

Крім того, окупанти застосовували проти України боєприпаси зі збідненим ураном, оснастивши ними ударні дрони "Герань-2" - небезпечні елементи виявили під час обстрілів Чернігівської області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні Дрони
Новини
Окупанти знищили ТЦ у Запоріжжі й залишили людей без світла
Окупанти знищили ТЦ у Запоріжжі й залишили людей без світла
Аналітика
Володарі грошей. Кому належать крупні банки України і де найбільше вкладів
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі грошей. Кому належать крупні банки України і де найбільше вкладів