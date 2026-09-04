РФ планирует изготовить 2000 реактивных "Гераней" в сентябре - источники

Сколько дронов планирует выпустить РФ

Собеседники в военных кругах считают, что нынешняя схема атак России не является кратким экспериментом. То, что она рассчитана надолго, указывают и российские производственные планы.

По информации РБК-Украина, группировке, непосредственно наносящей удары по Украине, ежедневно выделяют около 160 ударных дронов - как реактивных, так и бензиновых "шахедов".

Кроме того, по данным источников, в сентябре Москва планирует изготовить:

2700 единиц "Герань-2";

1200 единиц "Герань-4";

800 единиц "Герань-5";

5000 единиц "Гербер".

Реактивными из них именно "Герань-4" и "Герань-5" - то есть теми, которые сложнее всего перехватывать.

Нынешние нынешние производственные возможности позволяют России поддерживать почти ежедневные налеты дронов в том режиме, который Украина наблюдает в течение последней недели.

Одним из главных ограничений для такого наращивания есть компоненты, в частности двигатели. Еще в августе ГУР сообщало, что Россия прекратила производство "Герани-3".

Собеседники издания связывают это с тем, что Москва хочет перераспределить комплектующие для выпуска более эффективных, по ее оценке, "Герань-4" и "Герань-5".

По данным портала ГУР War&Sanctions, в реактивных "Геранях" Россия использует турбореактивные двигатели китайского производителя Telefly.

Однако, по информации РБК-Украина, из КНР поступило лишь 3 тысячи таких двигателей – шестая часть от нужды Москвы. Поэтому Кремль ищет способы наладить их производство своими силами.