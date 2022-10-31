РФ планує розпочати призов на окупованих територіях. У МЗС України різко відповіли

"З 2015 року Росія проводить на українському півострові вже 16-ту призовну кампанію. Протягом цього часу російська окупаційна адміністрація в АР Крим та місті Севастополь незаконно примусила до військової служби близько 36 тисяч українців", - заявили в МЗС.

Під виглядом призову, в Криму також триває мобілізаційна кампанія, характер та методи якої свідчать про прагнення російського військово-політичного керівництва скоротити чисельність українців та кримських татар на півострові як категорії осіб, яка здійснює найбільший спротив російській окупації. Як відомо, згідно з міжнародним гуманітарним правом державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах. Також забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

"Російська Федерація має негайно забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта та скасувати незаконний призов на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму", - заявили в МЗС.

Також Міністерство закликало міжнародну спільноту рішуче засудити незаконний осінній призов та мобілізаційну кампанію Росії серед громадян України на тимчасово окупованих територіях та посилити санкційний тиск на Москву.