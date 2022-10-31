РФ планує розпочати призов на окупованих територіях. У МЗС України різко відповіли

На територіях України, тимчасово окупованих після 24 лютого 2022 року, РФ намагається розпочати 1 листопада осінній призов до лав російських збройних сил. Це є грубим порушенням російських міжнародно-правових зобов'язань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.
"З 2015 року Росія проводить на українському півострові вже 16-ту призовну кампанію. Протягом цього часу російська окупаційна адміністрація в АР Крим та місті Севастополь незаконно примусила до військової служби близько 36 тисяч українців", - заявили в МЗС.
Під виглядом призову, в Криму також триває мобілізаційна кампанія, характер та методи якої свідчать про прагнення російського військово-політичного керівництва скоротити чисельність українців та кримських татар на півострові як категорії осіб, яка здійснює найбільший спротив російській окупації. Як відомо, згідно з міжнародним гуманітарним правом державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах. Також забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.
"Російська Федерація має негайно забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта та скасувати незаконний призов на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму", - заявили в МЗС.
Також Міністерство закликало міжнародну спільноту рішуче засудити незаконний осінній призов та мобілізаційну кампанію Росії серед громадян України на тимчасово окупованих територіях та посилити санкційний тиск на Москву.
Нагадаємо, що росіяни планують мобілізувати 10 тисяч людей у Маріупольському районі.
Також в окупованому Луганську примушують до мобілізації студентів-очників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.