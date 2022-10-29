В окупованому Луганську примушують до мобілізації студентів-очників

В окупованому Луганську окупанти вдалися до мобілізації студентів очної форми у вишах ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі вже мобілізовано майже 600 студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Починаючи з 20 лютого 2022 року, тобто ще напередодні війни, росіяни почали мобілізовувати студентів стаціонару до лав 2-го армійського корпусу ЗС РФ. Сьогодні кількість таких мобілізованих становить 575 осіб.

"Окупанти почали формувати списки повнолітніх студентів по усіх так званих вишах на тимчасово окупованій території України, зокрема і в Криму", - зазначають у ЦНС.

При цьому наголошують, що мобілізують всіх не перебираючи, в тому числі студентів очної форми навчання. Тому Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій за можливістю евакуйовуватися на територію, підконтрольну Україні.