Росіяни планують мобілізувати 10 тисяч людей у Маріупольському районі, - мер
Росіяни вже починають проводити мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі та у найближчих населених пунктах. Вони планують призвати до 10 тисяч чоловіків.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Маріуполя, про це заявив мер міста Вадим Бойченко.
"За нашою інформацією, близько 10 тисяч людей вони хочуть мобілізувати безпосередньо у Маріупольському районі. Це не лише місто Маріуполь, а й великі поселення навколо. І зараз така робота ведеться", - розповів мер.
Також він зазначив, що окупанти залучають мешканців міста до будь-яких робіт без виплати зарплат.
"Російські окупанти видають червоний папірець, який називають паспортом. При цьому виїхати з міста майже неможливо. Пункт пропуску в Запоріжжі вони обстріляли. Закривають і роблять все, щоб маріупольці не змогли залишити місто і поїхати на підконтрольну Україні територію. Люди намагаються виїхати через територію Росії, тому що Маріуполь перетворили на гетто, вони не хочуть бути гарматним м'ясом для росіян", - додав Бойченко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 29 жовтня, вдень у Маріуполі було чути вибухи.
Також ми писали, що вартість збитків, які росіяни завдали Маріуполю, становить до 14,5 мільярда доларів.
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