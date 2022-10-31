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РФ планирует начать призыв на оккупированных территориях. В МИД Украины резко ответили

Фото: РФ планирует начать призыв на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На территориях Украины, временно оккупированных после 24 февраля 2022 года, РФ пытается начать 1 ноября осенний призыв в ряды российских вооруженных сил. Это грубое нарушение российских международно-правовых обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление МИД Украины.

"С 2015 года Россия проводит на украинском полуострове уже 16-ю призывную кампанию. За это время российская оккупационная администрация в АР Крым и городе Севастополь незаконно принудила к военной службе около 36 тысяч украинцев", - заявили в МИД.

Под видом призыва в Крыму продолжается мобилизационная кампания, характер и методы которой свидетельствуют о стремлении российского военно-политического руководства сократить численность украинцев и крымских татар на полуострове как категории лиц, которая совершает наибольшее сопротивление российской оккупации. Как известно, согласно международному гуманитарному праву государству-оккупанту запрещается принуждать находящихся под защитой лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Также запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

"Российская Федерация должна немедленно обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств как государства-оккупанта и отменить незаконный призыв на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму", - заявили в МИД.

Также Министерство призвало международное сообщество решительно осудить незаконный осенний призыв и мобилизационную кампанию России среди граждан Украины на временно оккупированных территориях и усилить санкционное давление на Москву.

Напомним, что россияне планируют мобилизовать 10 тысяч человек в Мариупольском районе.

Также в оккупированном Луганске принуждают к мобилизации студентов-очников.

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