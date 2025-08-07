РФ планує новий наступ на Херсон? У Силах оборони оцінили ймовірність висадки десанту

Що заявили у Силах оборони

За словами Волошина, заяви про можливе висадження ворожого десанту у мікрорайоні "Корабел" є малореалістичними з військового погляду. Перш ніж досягти цієї ділянки, російським військам доведеться подолати кілька водних проток та островів.

Крім того, українська армія веде активну роботу з виявлення і знищення будь-яких штурмових або форсувальних груп противника.

"Щоб дістатися нашого берега, ворогу потрібно час. І цей час ми використовуємо для того, щоб виявити і знищити ворога ще на підходах", - зазначив він.

Щодо ймовірності десанту з повітря, Волошин зауважив, що вертольоти противника будуть одразу виявлені й знищені. Він нагадав, як завершилась подібна спроба для росіян у Гостомелі на початку повномасштабної війни.

Водночас речник визнав, що ситуація на напрямку залишається напруженою. За добу російські війська здійснили 280 атак дронами-камікадзе, 9 авіаударів КАБами по Херсону, та застосували дрони-боєприпаси типу "Молнія", "Ланцет", "Привіт-82".

Також тривали бойові зіткнення на островах у дельті Дніпра - зокрема на Білогорудівському та Великому Вільховому островах. Активні бої відбуваються і поблизу Антонівських мостів.

Як наголосив Волошин, по Херсону, і зокрема по мікрорайону "Корабел", ворог завдає ударів артилерією, корегованими авіаційними бомбами, постійно працюють ворожі дрони.

Ще й тому місцева влада після удару ворога по острівському автомобільному мосту здійснює евакуацію мирного населення з мікрорайону "Корабел", яке там залишається.

Що пише CNN

Російські війська декілька днів поспіль били по мосту на мікрорайон Корабел (Острів) у Херсоні, який з'єднує материкове місто та острів. На цьому тлі з'явилися чутки про нібито можливу підготовку висадки окупаційного десанту.

Також у CNN вийшла стаття, в який вказується, що захоплення Херсона та області, які були окуповані в перші дні повномасштабного вторгнення, а потім звільнені українськими військами, залишається однією з головних цілей російського диктатора Володимира Путіна.

Американське видання пише, що росіяни намагаються знову встановити контроль над Херсоном, погрожуючи ключовим під'їзним дорогам своїми дронами та намагаючись розділити місто на дві частини, завдавши удару по важливу мосту.

Удари мостом між частиною Херсона (Корабел) та містом 3 серпня пошкодили його, що призвело до необхідності евакуації близько 1,8 тис. цивільних осіб, йдеться в статті.