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РФ планирует инсценированный "референдум" в Херсоне для оправдания оккупации, - разведка Британии

Фото: российские оккупанты в Херсоне планируют фейковый "референдум" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска намереваются инсценировать проведение "референдума" в занятом ими Херсоне, чтобы таким образом оправдать свою оккупацию в Украине части территорий области, говорится в новой сводке военной разведки Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского министерства обороны в Twitter.

"Россия планирует инсценированный "референдум" в Херсоне на юге страны, чтобы оправдать свою оккупацию. Город является ключом к цели России по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины, - говорится в публикации.

В Минобороны Британии напомнили, что в 2014 году Кремль проводил аналогичные мероприятия в украинской Автономной Республике Крым, устроив нелегитимный "референдум" о присоединении полуострова к РФ, чтобы задним числом оправдать его захват.

"Собственные внутренние выборы в России сопровождались обвинениями в фальсификации результатов голосования, а высокопоставленной оппозиции не позволили баллотироваться", - добавили в ведомстве.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если РФ организует "референдумы" на временно оккупированных территориях, Украина прекратит любые переговоры с Москвой.

Напомним, по данным украинских военных, российские оккупанты недавно перенесли дату проведения в Херсоне фейкового "референдума" на 27 апреля, а затем сдвинули планы на начало мая.

Добавим, недавно рашисты выступили с идеей присоединить оккупированные территории к так называемому "крымскому федеральному округу".

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