РФ планує інсценований "референдум" у Херсоні для виправдання окупації, - розвідка Британії

Російські війська мають намір інсценувати проведення "референдуму" в зайнятому ними Херсоні, щоб таким чином виправдати свою окупацію в Україні частини територій області, йдеться в новому зведенні військової розвідки Великої Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського міністерства оборони у Twitter.
"Росія планує інсценований "референдум" в Херсоні на півдні країни, щоб виправдати свою окупацію. Місто є ключем до цілі Росії зі створення сухопутного моста в Крим і домінування на півдні України, - йдеться в публікації.
У Міноборони Британії нагадали, що в 2014 році Кремль проводив аналогічні заходи в українській Автономній Республіці Крим, влаштувавши нелегітимний "референдум" про приєднання півострова до РФ, щоб заднім числом виправдати його захоплення.
"Власні внутрішні вибори в Росії супроводжувалися звинуваченнями у фальсифікації результатів голосування, а високопоставленій опозиції не дозволили балотуватися", - додали у відомстві.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ організує "референдуми" на тимчасово окупованих територіях, Україна припинить будь-які переговори з Москвою.
Нагадаємо, за даними українських військових, російські окупанти нещодавно перенесли дату проведення в Херсоні фейкового "референдуму" на 27 квітня, а потім зрушили плани на початок травня.
Додамо, нещодавно рашисти виступили з ідеєю приєднати окуповані території до так званого "кримського федерального округу".
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