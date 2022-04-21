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Оккупанты перенесли дату "референдума" в Херсонской области

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Херсонская область, Четверг 21 апреля 2022 05:08
Оккупанты перенесли дату "референдума" в Херсонской области Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Херсонской области российские оккупанты хотят ускорить проведение фейкового "референдума" на временно захваченной территории, чтобы объявить об образовании там еще одной "народной республики". Сейчас рашисты активизировали подготовку к соответствующим мероприятиям.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные Оперативного командования "Юг".

"Дата имитации волеизъявления народа была перенесена на 27 апреля. Пытаясь ускорить "узаконение" оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами", - говорится в сообщении.

Так как оккупанты уже заготовили сценарий с известным результатом, "голосование" жителей оккупированных районов Херсонской области рашисты назначили просто среди недели, в следующую среду.

Кроме того в ОК "Юг" проинформировали, что в населенных пунктах Николаевской области, которые граничат с Херсонской, российские войска "заставляют местное население под угрозой оружия фейковым голосованием выбирать себе новую местную "власть", лояльную к захватчикам".

Отметим, ранее глава Херсонской ОВА рассказал о планах российских оккупантов провести незаконный "референдум" в регионе в первых числах мая.

Добавим также, что президент РФ Путин запланировал "мобилизовать" жителей оккупированных районов Херсонской области.

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