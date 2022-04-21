Оккупанты перенесли дату "референдума" в Херсонской области

В Херсонской области российские оккупанты хотят ускорить проведение фейкового "референдума" на временно захваченной территории, чтобы объявить об образовании там еще одной "народной республики". Сейчас рашисты активизировали подготовку к соответствующим мероприятиям.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на данные Оперативного командования "Юг".

"Дата имитации волеизъявления народа была перенесена на 27 апреля. Пытаясь ускорить "узаконение" оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами", - говорится в сообщении.

Так как оккупанты уже заготовили сценарий с известным результатом, "голосование" жителей оккупированных районов Херсонской области рашисты назначили просто среди недели, в следующую среду.

Кроме того в ОК "Юг" проинформировали, что в населенных пунктах Николаевской области, которые граничат с Херсонской, российские войска "заставляют местное население под угрозой оружия фейковым голосованием выбирать себе новую местную "власть", лояльную к захватчикам".