РФ планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио, - разведка Британии

Российская кибератака была направлена на организаторов Игр, логистические службы и спонсоров. Ее планировали до того момента, как Олимпиада была отложена из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

Напомним, в конце марта 2020 года на фоне пандемии Международный олимпийский комитет перенес Игры в Токио на 2021 год. Согласно ранее утвержденному графику, Олимпиада должна была начаться 24 июля этого года. Допущенные на Игры-2020 спортсмены поедут на игры в следующем году без каких либо дополнительных отборов.

Также ранее в МОК заявили, что Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с COVID-19.