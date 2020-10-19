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Росія планувала кібератаку на організаторів Олімпійських ігор в Токіо, - розвідка Британії

Автор: Максим Зайченко

Російська кібератака була спрямована на організаторів Ігор, логістичні служби та спонсорів. Її планували до того моменту, як Олімпіада була відкладена через пандемію коронавірусу на 2021 рік.

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Нагадаємо, в кінці березня 2020 року на тлі пандемії Міжнародний олімпійський комітет переніс Ігри в Токіо на 2021 рік. Згідно з раніше затвердженим графіком, Олімпіада повинна була початися 24 липня цього року. Допущені на Ігри-2020 спортсмени поїдуть на ігри в наступному році без будь-яких додаткових відборів.

Також раніше в МОК заявили, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть у 2021 році незалежно від ситуації з COVID-19.

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