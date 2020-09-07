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Олимпиада в Токио пройдет в 2021 независимо от пандемии, - МОК

Токио, Понедельник 07 сентября 2020 11:56
Олимпиада в Токио пройдет в 2021 независимо от пандемии, - МОК
Фото: Олимпиаду в Токио больше не будут переносить (tokyo2020 org)
Автор: РБК-Украина

Перенесенные из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с COVID-19. Летняя Олимпиада станет "играми, которые победили коронавирус".

Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс, передает AFP.

По его словам, Олимпиада в Токио в любом случае пройдет в обозначенные сроки.

"Они (игры, - ред.) пройдут с COVID-19 или без него. Игры начнутся 23 июля следующего года", - заявил Коутс.

Он также добавил, что Олимпийские игры в Токио должны были стать символом восстановления Японии после катастрофического землетрясения и цунами в 2011 году. Но теперь они будут позиционироваться как игры, которые победят пандемию.

Напомним, в конце марта 2020 года на фоне пандемии Международный олимпийский комитет перенес Игры в Токио на 2021 год. Согласно ранее утвержденному графику, Олимпиада должна была начаться 24 июля этого года. Допущенные на Игры-2020 спортсмены поедут на игры в следующем году без каких либо дополнительных отборов.

В июле президент оргкомитета "Токио 2020" Есиро Мори заявил, что проведение Олимпиады в 2021 году без зрителей не рассматривается.

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