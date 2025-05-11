РФ після трьох днів "перемир'я" атакувала Київську область: постраждав чоловік

Російські окупанти 11 травня після трьох днів так званого "перемир'я" атакували дронами Київську область. Внаслідок нальоту безпілотників постраждала людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.
Він зазначив, що сьогодні вранці російські дрони атакували Київську область, у регіоні працювала ППО. Є збиті цілі, але, на щастя, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. За словами голови ОВА, у чоловіка гостра реакція на стрес, він у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці.
У Броварському районі пошкоджено дачний будинок. Також пошкоджено п’ять приватних будинків в Обухівському районі.
Нагадаємо, що Кремль оголошував так зване "перемир'я" на три дні - з 8 по 10 травня. Втім, Росія сама не дотрималася своїх обіцянок. Попри те, що у ці дні окупанти не запускали ракет і дронів по Україні, на фронті тривали активні бої.
Так, за минулу добу, 10 травня, на лінії фронту зафіксували 161 бойове зіткнення.
Також росіяни атакували керованими авіабомбами прифронтові і прикордонні регіони - Донецьку, Сумську, Запорізьку та Харківську області.
Вчора загарбники вдарили дроном по Херсону, внаслідок чого загинув чоловік.
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