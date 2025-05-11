РФ після трьох днів "перемир'я" атакувала Київську область: постраждав чоловік

Він зазначив, що сьогодні вранці російські дрони атакували Київську область, у регіоні працювала ППО. Є збиті цілі, але, на щастя, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. За словами голови ОВА, у чоловіка гостра реакція на стрес, він у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці.

У Броварському районі пошкоджено дачний будинок. Також пошкоджено п’ять приватних будинків в Обухівському районі.