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РФ после трех дней "перемирия" атаковала Киевскую область: пострадал мужчина

Фото: РФ атаковала Киевскую область дронами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты 11 мая после трех дней так называемого "перемирия" атаковали дронами Киевскую область. В результате налета беспилотников пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника в Telegram.

Он отметил, что сегодня утром российские дроны атаковали Киевскую область, в регионе работала ПВО. Есть сбитые цели, но, к счастью, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. По словам главы ОВА, у мужчины острая реакция на стресс, он в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.

В Броварском районе поврежден дачный дом. Также повреждены пять частных домов в Обуховском районе.

 

"Перемирие" РФ

Напомним, что Кремль объявлял так называемое "перемирие" на три дня - с 8 по 10 мая. Впрочем, Россия сама не сдержала своих обещаний. Несмотря на то, что в эти дни оккупанты не запускали ракет и дронов по Украине, на фронте продолжались активные бои.

Так, за минувшие сутки, 10 мая, на линии фронта зафиксировали 161 боевое столкновение.

Также россияне атаковали управляемыми авиабомбами прифронтовые и приграничные регионы - Донецкую, Сумскую, Запорожскую и Харьковскую области.

Вчера захватчики ударили дроном по Херсону, в результате чего погиб мужчина.

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Киевская областьПеремирие России и УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов