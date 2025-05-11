ЗСУ розгромили війська ворога у дев’яти районах: Генштаб оновив карти
За минулу добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. ЗСУ завдали ударів по дев’яти районах скупчення окупантів і знищили техніку ворога.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Противник здійснив 63 авіаудари та скинув 96 керованих авіабомб. Також зафіксовано понад 4 тисячі артобстрілів, у тому числі 85 із реактивних систем залпового вогню. Для ураження цілей було залучено 2470 дронів-камікадзе.
Найбільше ударів зазнали населені пункти Черневе (Сумщина), Мирне, Сухий Яр, Піддубне, Комар (Донеччина), Новодарівка, Малинівка, Залізничне (Запоріжжя), Миколаївка (Херсонщина).
Сили оборони України у відповідь уразили дев’ять районів зосередження живої сили й техніки ворога, артилерійську установку, радіолокаційну станцію та ще один важливий військовий об’єкт РФ.
Ситуація на напрямках:
Харківський напрямок: відбито три атаки у районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.
Куп’янський: противник безуспішно штурмував біля Кіндрашівки, Синьківки та Загризового.
Лиманський: ворог здійснив вісім атак у напрямку Чернещини, Ольгівки, Рідкодуба, Нового, Зеленої Долини, Ямполівки й Копанок.
Сіверський: чотири спроби прориву в районі Григорівки та Білогорівки — відбиті.
Краматорський: дев’ять боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру, Білої Гори, Майського та Предтечиного.
Торецький: 12 атак у районах Дружби, Торецька, Щербинівки та Диліївки.
Покровський: зафіксовано 60 атак у районах Нової Полтавки, Миролюбівки, Котлярівки, Мирного, Зорі, а також біля Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Даченського, Звірового, Котлиного, Новосергіївки, Удачного, Новоолександрівки, Преображенки й Андріївки.
Новопавлівський: 13 штурмів у районах Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Багатиря, Шевченка й Новополя.
Гуляйпільський: 13 атак поблизу Новополя та Новосілок.
Оріхівський: ворог двічі штурмував біля Степового та Новоданилівки.
Придніпровський: три спроби просування до позицій ЗСУ - безуспішні.
Курський напрямок: 25 бойових зіткнень, 18 авіаударів (28 КАБів), 265 артобстрілів, з них три - РСЗВ.
Втрати РФ
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 55 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.
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