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РФ після трьох днів "перемир'я" атакувала Київську область: постраждав чоловік

Бровари, Неділя 11 травня 2025 08:56
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РФ після трьох днів "перемир'я" атакувала Київську область: постраждав чоловік Фото: РФ атакувала Київську область дронами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти 11 травня після трьох днів так званого "перемир'я" атакували дронами Київську область. Внаслідок нальоту безпілотників постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.

Він зазначив, що сьогодні вранці російські дрони атакували Київську область, у регіоні працювала ППО. Є збиті цілі, але, на щастя, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. За словами голови ОВА, у чоловіка гостра реакція на стрес, він у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці.

У Броварському районі пошкоджено дачний будинок. Також пошкоджено п’ять приватних будинків в Обухівському районі.

"Перемир'я" РФ

Нагадаємо, що Кремль оголошував так зване "перемир'я" на три дні - з 8 по 10 травня. Втім, Росія сама не дотрималася своїх обіцянок. Попри те, що у ці дні окупанти не запускали ракет і дронів по Україні, на фронті тривали активні бої.

Так, за минулу добу, 10 травня, на лінії фронту зафіксували 161 бойове зіткнення.

Також росіяни атакували керованими авіабомбами прифронтові і прикордонні регіони - Донецьку, Сумську, Запорізьку та Харківську області.

Вчора загарбники вдарили дроном по Херсону, внаслідок чого загинув чоловік.

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Київська область Перемир'я Росії та України Війна в Україні Атака дронів
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