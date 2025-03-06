РФ після тривалої паузи вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп

Як розповіли військові, у Чорному морі були помічені 2 кораблі противника, які є носіями "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

Нагадаємо, що російський Чорноморський флот до того виводив ракетоносії в Чорне море 25 лютого. Тоді вранці українська сторона інформувала про 4 носії "Калібрів".

У ВМС ЗСУ додали, що сьогодні в Азовському морі ворожі кораблі не фіксуються.

Між тим в Середземному морі були помічені 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

Також військові розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 0 суден;

до Азовського моря 1 судне, але 0 - продовжило рух з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - вкотре констатували у ВМС.