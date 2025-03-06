РФ после длительной паузы вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп

Как рассказали военные, в Черном море были замечены 2 корабля противника, которые являются носителями "Калибров" общим залпом до 8 ракет.

Напомним, что российский Черноморский флот до того выводил ракетоносители в Черное море 25 февраля. Тогда утром украинская сторона информировала о 4 носителях "Калибров".

В ВМС ВСУ добавили, что сегодня в Азовском море вражеские корабли не фиксируются.

Между тем в Средиземном море были замечены 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.

Также военные рассказали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 0 судов;

в Азовское море 1 судно, но 0 - продолжило движение из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - в очередной раз констатировали в ВМС.