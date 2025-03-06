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РФ после длительной паузы вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп

Иллюстративное фото: в Черном море заметили ракетоносители РФ (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Сегодня утром, 6 марта, в Черном море фиксируются два российских носителя крылатых ракет типа "Калибр", которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Перед этим вражеские ракетоносители не наблюдались в этой акватории девять суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских сил ВСУ.

Как рассказали военные, в Черном море были замечены 2 корабля противника, которые являются носителями "Калибров" общим залпом до 8 ракет.

Напомним, что российский Черноморский флот до того выводил ракетоносители в Черное море 25 февраля. Тогда утром украинская сторона информировала о 4 носителях "Калибров".

В ВМС ВСУ добавили, что сегодня в Азовском море вражеские корабли не фиксируются.

Между тем в Средиземном море были замечены 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.

Также военные рассказали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 0 судов;
  • в Азовское море 1 судно, но 0 - продолжило движение из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - в очередной раз констатировали в ВМС.

Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что "Калибры" россиян уже не является таким результативным оружием против Украины, как раньше. Ее эффективность существенно снизилась.

Напомним также, в январе в партизанском движении "АТЕШ" рассказали, что росармия восстанавливает старую базу подводных лодок в оккупированном Крыму.

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