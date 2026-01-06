Сотні тисяч солдатів і 400 дронів щодоби: Сирський про плани військ безпілотних систем РФ

"Завдяки нашій військовій розвідці знаємо, що противник має не менш амбітні плани. Росіяни пішли нашим шляхом і створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 тисяч військовослужбовців", - розповів він.

За словами Сирського, у 2026 році росіяни планують збільшити чисельність цих військ до 165,5 тисяч, а до 2030 року - майже до 210 тисяч.

"Також нам відомо, що держзамовлення з виробництва далекобійних дронів в РФ виконано на 106% за рік, і воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких БпЛА щодоби", - йдеться у його заяві.