Сотни тысяч солдат и 400 дронов в сутки: Сырский о планах войск беспилотных систем РФ

Россия сформировала отдельные войска беспилотных систем по примеру Украины и будет масштабировать их в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram .

"Благодаря нашей военной разведке знаем, что противник имеет не менее амбициозные планы. Россияне пошли по нашему пути и создали отдельные войска беспилотных систем, которые насчитывают уже 80 тысяч военнослужащих", - рассказал он.

По словам Сырского, в 2026 году россияне планируют увеличить численность этих войск до 165,5 тысяч, а к 2030 году - почти до 210 тысяч.

"Также нам известно, что госзаказ по производству дальнобойных дронов в РФ выполнен на 106% за год, и военно-промышленный комплекс страны-агрессора производит более 400 таких БпЛА ежесуточно", - говорится в его заявлении.