Сотни тысяч солдат и 400 дронов в сутки: Сырский о планах войск беспилотных систем РФ
Россия сформировала отдельные войска беспилотных систем по примеру Украины и будет масштабировать их в ближайшие годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.
"Благодаря нашей военной разведке знаем, что противник имеет не менее амбициозные планы. Россияне пошли по нашему пути и создали отдельные войска беспилотных систем, которые насчитывают уже 80 тысяч военнослужащих", - рассказал он.
По словам Сырского, в 2026 году россияне планируют увеличить численность этих войск до 165,5 тысяч, а к 2030 году - почти до 210 тысяч.
"Также нам известно, что госзаказ по производству дальнобойных дронов в РФ выполнен на 106% за год, и военно-промышленный комплекс страны-агрессора производит более 400 таких БпЛА ежесуточно", - говорится в его заявлении.
Силы беспилотных систем ВСУ
Силы беспилотных систем Украины - это отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины для централизованного применения дронов в войне против России. СБС объединяют воздушные, морские и наземные беспилотные платформы и играют ключевую роль в асимметричном сдерживании противника, компенсируя недостаток авиации и артиллерии.
Напомним, в июне 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о создании Сил беспилотных систем в Украине.
Позже Верховная Рада приняла изменения в закон "О Вооруженных силах Украины" о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем.
Отметим, в ВСУ сообщили, что Силы беспилотных систем за семь месяцев с момента их создания поразили более 168 тысяч российских целей ориентировочной стоимостью 20 миллиардов долларов.
Среди пораженных целей врага - 532 танка, около 2 500 орудий и гаубиц, почти 7 700 единиц автотехники и более 5 500 мототехники. Кроме того, в СБС говорят, что атаковали более 350 целей непосредственно на территории России.