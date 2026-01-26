РФ підтягує резерви на сході: ЗСУ роблять ставку на дрони та роботизовану логістику

Ситуація на Покровському та Очеретинському напрямках залишається складною. Противник зосереджує там основні зусилля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За його словами, лише за минулий тиждень на цих ділянках фронту відбулося близько 400 бойових зіткнень. Противник не припиняє спроб прориву, посилює тиск і підтягує резерви.
Сирський наголосив, що ключовим завданням українських сил залишається завдання максимальних втрат противнику, знищення його резервів і поступове зниження наступального потенціалу.
Під час роботи безпосередньо в районі бойових дій головнокомандувач разом із командирами підрозділів детально аналізує хід боїв і коригує подальші дії.
За словами Сирського, російські війська продовжують застосовувати тактику просування малими піхотними групами. Їх своєчасне виявлення, стримування та знищення потребують постійного моніторингу поля бою, чіткої координації між підрозділами та гнучких тактичних рішень.
Окрему увагу головнокомандувач приділив посиленню підрозділів безпілотних систем. Насамперед йдеться про активніше застосування ударних дронів для ураження окупантів, а також розвиток логістики із залученням роботизованих комплексів.
"Змінюється війна - змінюємо підходи до її ведення. Масштабування сучасних технологій безпосередньо впливає на ефективність бойових дій і дозволяє зберігати життя українських воїнів", - наголосив Сирський.
Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що українська сторона знає про плани російських військ на січень. За його словами, окупанти намагаються обійти Вовчанськ і просунутися у напрямку Лимана.
Він також зазначив, що противник посилює тиск у Куп’янському районі, однак усі спроби прориву безпосередньо до міста зазнають провалу. Сили оборони повністю контролюють ситуацію та зривають інфільтраційні дії ворога.
За словами Трегубова, основні підрозділи противника зосереджені в одному з кварталів міської багатоповерхової забудови, де триває зачистка. Українські військові прагнуть завершити операцію з мінімальними втратами.
Водночас ЗСУ утримують контроль над північною частиною Покровська та стримують наступ росіян на підступах до Мирнограда. Крім того, Сили оборони спростували заяви про нібито захоплення села Міньківка на Донеччині, наголосивши, що населений пункт залишається під контролем України.