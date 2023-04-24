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РФ підтягла під Авдіївку танкову бригаду і може використати її для штурму, - Сили оборони

Фото: РФ підтягла під Авдіївку танкову бригаду і може використати її для штурму (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська перекинули в район Авдіївки танкову бригаду. Ворог може посилитися нею задля штурму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

За його словами, на Авдіївському напрямку противник фактично повернувся до тої чисельності обстрілів, яка була в лютому.

"З’явилась інформація про переміщення танкової бригади в район Авдіївки. Напевне, слід очікувати найближчим часом, що ворог дану техніку використає, оскільки останні дві доби ворог штурмував позиції без застосування техніки", - каже Дмитрашківський.

На його думку, можливо, ця техніка якраз прийшла для того, щоб посилити підрозділи.

"Тому, що без бронетехніки штурмові дії взагалі не мають сенсу, це просто знищення особового складу", - пояснив Дмитрашківський.

Нагадаємо, нещодавно аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ сповільнили російський наступ в районі Авдіївки.

Детальніше про те, як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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