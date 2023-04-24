РФ подтянула под Авдеевку танковую бригаду и может использовать ее для штурма, - Силы обороны

По его словам, на Авдеевском направлении противник фактически вернулся к той численности обстрелов, которая была в феврале.

"Появилась информация о перемещении танковой бригады в район Авдеевки. Наверное, следует ожидать в ближайшее время, что враг данную технику использует, поскольку последние двое суток враг штурмовал позиции без применения техники", - говорит Дмитрашковский.

По его мнению, возможно, эта техника как раз пришла для того, чтобы усилить подразделения.

"Потому что без бронетехники штурмовые действия вообще не имеют смысла, это просто уничтожение личного состава", - пояснил Дмитрашковский.

Напомним, недавно аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ замедлили российское наступление в районе Авдеевки.

Детальнее о том, как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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