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У РФ підтвердили призначення ексглави СБУ куратором "спецслужби" окупованої Херсонської області, - ЗМІ

Фото: У РФ підтвердили призначення Якименка куратором "спецслужби" окупованої Херсонської області (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські загарбники дійсно призначили колишнього главу СБУ часів президентства Віктора Януковича Олександра Якименка куратором "спецслужби" окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "МОСТ".

Інформація про участь злочинця у встановленні в Херсонській області окупаційного режиму з'явилась у ЗМІ ще в серпні. Однак лише зараз відповідні дані знайшли своє підтвердження.

Видання пише, що мовиться про запис у російському "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб", де вказано, що окупаційну "спецслужбу" зареєстрували 22 грудня.

"Вона отримала назву “Державна служба безпеки Херсонської області”. Місцем її розміщення російські загарбники визначили будівлю Господарського суду області на вулиці Театральній, 18 у Херсоні", - додає "МОСТ".

У РФ підтвердили призначення Якименка куратором "спецслужби" окупованої Херсонської області / Скриншот

Що відомо про Якименка

Колишній голова СБУ часів президента-втікача Януковича є чинним громадянином Росії та проходив службу в армії окупантів.

У 2013 році його, з порушенням законодавства, призначили керівником Служби безпеки України. На цій посаді він "відзначився" тим, що намагався втягнути СБУ в спроби влади придушити Євромайдан в лютому 2014 року.

Якименко після усунення Януковича від влади втік до Росії.

За причетність до спроб придушити Євромайдан йому повідомляли про підозру щонайменше 4 рази - у 2014, 2015, 2017 та 2021 роках.

У 2020 році росіянина, за інформацією видання "Українські новини", заочно заарештував Печерський районний суд міста Києва.

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