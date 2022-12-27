В РФ подтвердили назначение экс-главы СБУ куратором "спецслужбы" оккупированной Херсонской области, - СМИ

Информация об участии преступника в установлении в Херсонской области оккупационного режима появилась в СМИ еще в августе. Однако только сейчас соответствующие данные нашли свое подтверждение.

Издание пишет, что говорится о записи в российском "Едином государственном реестре юридических лиц", где указано, что оккупационную "спецслужбу" зарегистрировали 22 декабря.

"Она получила название "Государственная служба безопасности Херсонской области". Местом ее размещения российские захватчики определили здание Хозяйственного суда области по улице Театральной, 18 в Херсоне", - добавляет "МОСТ".

В РФ подтвердили назначение Якименко куратором "спецслужбы" оккупированной Херсонской области / Скриншот

Что известно о Якименко

Бывший глава СБУ времен беглого президента Януковича является действующим гражданином России и проходил службу в армии оккупантов.

В 2013 году его с нарушением законодательства назначили руководителем Службы безопасности Украины. В этой должности он "отличился" тем, что пытался втянуть СБУ в попытки власти подавить Евромайдан в феврале 2014 года.

Якименко после отстранения Януковича от власти сбежал в Россию.

За причастность к попыткам подавить Евромайдан ему сообщали о подозрении не менее 4 раз - в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.

В 2020 году россиянина, по информации "Українські новини", заочно арестовал Печерский районный суд города Киева.