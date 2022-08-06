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Главу СБУ времен Януковича назначили курировать "спецслужбы" оккупированной Херсонской области, - СМИ

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 23:42
Главу СБУ времен Януковича назначили курировать "спецслужбы" оккупированной Херсонской области, - СМИ Фото: Якименко назначили курировать "спецслужбы" оккупированной Херсонской области (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты назначили куратора так называемых "спецслужб" в Херсонской области. Им стал глава СБУ времен президентства Виктора Януковича Александр Якименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "МОСТ".

Отмечается, что марионеточный орган получил название "Государственная служба безопасности Украины". СМИ указывают, что сейчас есть гарантированные доказательства того, что Россия прислала Якименко в Херсон.

Что известно о Якименко

Бывший глава СБУ времен беглого президента Януковича является действующим гражданином России и проходил службу в армии оккупантов.

В 2013 году его, с нарушением законодательства, назначили руководителем Службы безопасности Украины. На этом посту он "отличился" тем, что пытался втянуть СБУ в попытки власти подавить Евромайдан в феврале 2014 года.

Якименко после отстранения Януковича от власти бежал в Россию.

За причастность к попыткам подавить Евромайдан ему сообщали о подозрении минимум 4 раза - в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.

В 2020 году россиянина, по информации издания "Украинские новости", заочно арестовал Печерский районный суд города Киева.

Напомним, украинские партизаны в оккупированном Херсоне взорвали автомобиль с "полицейскими", перешедшими на сторону России.

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