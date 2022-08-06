Главу СБУ времен Януковича назначили курировать "спецслужбы" оккупированной Херсонской области, - СМИ
Российские оккупанты назначили куратора так называемых "спецслужб" в Херсонской области. Им стал глава СБУ времен президентства Виктора Януковича Александр Якименко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "МОСТ".
Отмечается, что марионеточный орган получил название "Государственная служба безопасности Украины". СМИ указывают, что сейчас есть гарантированные доказательства того, что Россия прислала Якименко в Херсон.
Что известно о Якименко
Бывший глава СБУ времен беглого президента Януковича является действующим гражданином России и проходил службу в армии оккупантов.
В 2013 году его, с нарушением законодательства, назначили руководителем Службы безопасности Украины. На этом посту он "отличился" тем, что пытался втянуть СБУ в попытки власти подавить Евромайдан в феврале 2014 года.
Якименко после отстранения Януковича от власти бежал в Россию.
За причастность к попыткам подавить Евромайдан ему сообщали о подозрении минимум 4 раза - в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.
В 2020 году россиянина, по информации издания "Украинские новости", заочно арестовал Печерский районный суд города Киева.
Напомним, украинские партизаны в оккупированном Херсоне взорвали автомобиль с "полицейскими", перешедшими на сторону России.
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