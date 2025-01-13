РФ піднімала в повітря Ту-22м3: українців просили не ігнорувати тривогу

Обстріли України

Раніше ми писали про те, що у ніч на 13 січня Російська Федерація застосувала проти України 110 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 78 з них.

Також варто нагадати, що за майже три роки повномасштабної війни Росія застосувала практично всю конвенційну зброю. А по українському тилу регулярно б'є далекобійними дронами і ракетами.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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