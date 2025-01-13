РФ поднимала в воздух Ту-22м3: украинцев просили не игнорировать тревогу

Российская Федерация подняла в небо самолеты Ту-22М3. Украинцев предупредили о возможной угрозе ракетного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
"В воздухе находятся дальние бомбардировщики Ту-22М3. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили в Воздушных силах.
Обновлено в 12:37.
Воздушные силы сообщили о том, что бомбардировщики Ту-22М3 совершили посадку.
Стоит также заметить, что в северных и восточных областях Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. До этого Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов, а также активность тактической авиации РФ.
Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Ранее мы писали о том, что в ночь на 13 января Российская Федерация применила против Украины 110 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 78 из них.
Также стоит напомнить, что за почти три года полномасштабной войны Россия применила практически все конвенционное оружие. А по украинскому тылу регулярно бьет дальнобойными дронами и ракетами.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.