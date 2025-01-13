РФ поднимала в воздух Ту-22м3: украинцев просили не игнорировать тревогу

Обстрелы Украины

Ранее мы писали о том, что в ночь на 13 января Российская Федерация применила против Украины 110 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 78 из них.

Также стоит напомнить, что за почти три года полномасштабной войны Россия применила практически все конвенционное оружие. А по украинскому тылу регулярно бьет дальнобойными дронами и ракетами.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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