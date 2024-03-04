РФ підкупає пенсіонерів на окупованій території, щоби ті голосували на "виборах", - ЦНС

Пенсіонери на окупованій території

Варто зауважити, що найвразливішою категорією, яка вимушена йти на примуси РФ є пенсіонери. Загарбники створили складні умови та фактичне безгрошів'я в окупації, натомість пропонуючи виплатити за відмову від українського громадянства та співпрацю з окупаційними адміністраціями.

Крім того, залучити до своїх заходів пенсіонерів вирішили й російські пропагандисти. За зразком діючих на території РФ "загонів Путіна", які складаються з пенсіонерок, які мають хороші навички комунікації.

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