РФ подкупает пенсионеров на оккупированной территории, чтобы те голосовали на "выборах", - ЦНС

Пенсионеры на оккупированной территории

Следует отметить, что самой уязвимой категорией, вынужденной идти на принуждения РФ являются пенсионеры. Захватчики создали сложные условия и фактическое безденежье в оккупации, предлагая выплатить за отказ от украинского гражданства и сотрудничество с оккупационными администрациями.

Кроме того, привлечь к своим мероприятиям пенсионеров решили и российские пропагандисты. По образцу действующих на территории РФ "отрядов Путина", состоящих из пенсионерок, имеющих хорошие навыки коммуникации.

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