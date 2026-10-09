У РФ під ударом опинився другий дата-центр "Яндексу" та НПЗ у Комі (відео)

У Росії повідомили, що українські дрони вдарили по дата-центру "Яндексу" в Калузі. Також повідомили про атаку на НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Дата-центр "Яндексу" в Калузі атакували дрони. Це вже другий дата-центр компанії, який опинився під ударом. У "Яндексі" кажуть, що кілька модулів повністю виведено з ладу.
"Частина сервісів "Яндексу" може працювати з перебоями. Повний масштаб збитків зараз оцінюється. На місці працюють екстрені служби та фахівці компанії. Постраждалих немає, безпека людей залишається головним пріоритетом", - йдеться в повідомленні компанії.
Раніше губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомляв, що через нічну атаку в регіоні постраждали 9 людей. Про пошкодження якихось об'єктів він не казав.
Тим часом у Республіці Комі повідомляють про атаку на Ухтинський нафтопереробний завод. Підприємство виготовляє близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік.
Нагадаємо, 8 жовтня дрони вдарили по найбільшому дата-центру "Яндексу" в Сасово Рязанської області.
Після пожежі росіяни почали скаржитися на глобальний збій у роботі сервісів компанії.
Також ми писали, що вночі 9 жовтня атакували завод у Тверській області - "Редкінський дослідний завод".
Він виробляє компоненти палива для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до дизельного пального й авіаційного гасу.