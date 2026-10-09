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В РФ под ударом оказался второй дата-центр "Яндекса" и НПЗ в Коми (видео)

11:18 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: В России жалуются на атаку дата-центра "Яндекса" и НПЗ в Республике Коми (Getty Images)

В России сообщили, что украинские дроны ударили по дату-центру "Яндекса" в Калуге. Также сообщили об атаке на НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Дата-центр "Яндекса" в Калуге атаковали дроны. Это уже второй дата-центр компании, оказавшийся под ударом. В "Яндексе" говорят, что несколько модулей полностью выведены из строя.

"Часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Пострадавших нет, безопасность людей остается главным приоритетом", - говорится в сообщении компании.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что из-за ночной атаки в регионе пострадали 9 человек. О повреждениях каких-либо объектов он не говорил.

Между тем, в Республике Коми сообщают об атаке на Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие производит около 4,2 миллиона тонн нефти в год.

Напомним, 8 октября дроны ударили по крупнейшему дата-центру "Яндекса" в Сасово Рязанской области.

После пожара россияне начали жаловаться на глобальный сбой работы сервисов компании.

Также мы писали, что ночью 9 октября атаковали завод в Тверской области - "Редкинский опытный завод".

Он производит компоненты топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.

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