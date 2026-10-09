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У Тверській області РФ атаковано завод, який виготовляє паливо для крилатих ракет

08:02 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
У Тверській області РФ атаковано завод, який виготовляє паливо для крилатих ракет Фото: російська служба МНС (росЗМІ)
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У Тверській області РФ вночі 9 жовтня атакували "Редкінський дослідний завод", який є важливою частиною російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Завод знаходиться в місті Редкіно, Тверській області.

"Сьогодні вночі було атаковано Рідкінський дослідний завод. Минулого разу його атакували в лютому 2026 року", - написали в пабліку.

Відомо, що підприємство виробляє компоненти палива "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу.

Завод є частиною виробничого ланцюжка ВПК РФ, забезпечуючи ракетну та авіаційну промисловість спеціальною хімічною продукцією.

Атакована нафтобаза

Також відомо, що у Білгородській області була атакована нафтобаза вночі 9 жовтня.

"Після нічної атаки у Білгородській області горить нафтобаза на північ від Білгорода", - повідомив один із OSINT-каналів.

Нагадаємо, нещодавно безпілотники вдарили по найбільшому в РФ нафтозаводу . Омський НПЗ горить після обстрілу

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