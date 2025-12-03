Під час атаки на Київ знищено павільйон СТБ, де знімали "Зважених" та інші шоу

Павільйон знищено вщент

"Позаду в нас дуже складний тиждень, бо сусід-агресор вкотре нагадав про себе, і в результаті останньої атаки на столицю вщент знищено наш знімальний павільйон. Місце, де багато років знімалися улюблені українцями телепроекти... і де девʼять тижнів ми знімали "Зважування", - розповів ведучий.

Проект продовжує роботу

Попри втрату павільйону, команда не зупиняє виробництво шоу.

Салем наголосив, що учасники продовжують участь у "Зважених та щасливих", а сама знімальна група шукає можливості для подальшої роботи.

Павільйон СТБ знищений внаслідок атаки РФ (скриншот із відео)

Реакція глядачів

У соцмережах користувачі масово висловлюють співчуття та підтримку команді проекту. Більше деталей про руйнування та реакції тренерів поки що не озвучують.