Во время атаки на Киев уничтожен павильон СТБ, где снимали "Зважених" и другие шоу

Павильон уничтожен

"Позади у нас очень сложная неделя, потому что сосед-агрессор в очередной раз напомнил о себе, и в результате последней атаки на столицу полностью уничтожен наш съемочный павильон. Место, где много лет снимались любимые украинцами телепроекты... и где девять недель мы снимали "Зважених", - рассказал ведущий.

Проект продолжает работу

Несмотря на потерю павильона, команда не останавливает производство шоу.

Салем отметил, что участники продолжают участие в "Зважених та щасливих", а сама съемочная группа ищет возможности для дальнейшей работы.

Павильон СТБ уничтожен в результате атаки РФ (скриншот с видео)

Реакция зрителей

В соцсетях пользователи массово выражают соболезнования и поддержку команде проекта. Больше деталей о разрушении и реакции тренеров пока не озвучивают.