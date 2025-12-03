Під час атаки на Київ знищено павільйон СТБ, де знімали "Зважених" та інші шоу
Унаслідок російської атаки на столицю повністю згорів павільйон телеканалу СТБ, у якому багато років знімали популярні українські телепроекти. Зокрема, саме там створювали "Все буде добре", "Зважені та щасливі", "За живе", "Один за всіх" та пост-шоу "Холостяка".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ведучого "Зважених та щасливих" Даніеля Салема в Instagram.
Павільйон знищено вщент
"Позаду в нас дуже складний тиждень, бо сусід-агресор вкотре нагадав про себе, і в результаті останньої атаки на столицю вщент знищено наш знімальний павільйон. Місце, де багато років знімалися улюблені українцями телепроекти... і де девʼять тижнів ми знімали "Зважування", - розповів ведучий.
Проект продовжує роботу
Попри втрату павільйону, команда не зупиняє виробництво шоу.
Салем наголосив, що учасники продовжують участь у "Зважених та щасливих", а сама знімальна група шукає можливості для подальшої роботи.
Павільйон СТБ знищений внаслідок атаки РФ (скриншот із відео)
Реакція глядачів
У соцмережах користувачі масово висловлюють співчуття та підтримку команді проекту. Більше деталей про руйнування та реакції тренерів поки що не озвучують.
Атака на Київ
У ніч на 29 листопада РФ завдала комбінованого удару по Україні та Києву. Ворог випустив понад 30 ракет і майже 600 дронів. Росія вночі била балістичними ракетами, а вранці крилатими та аеробалістичними ракетами.
Пошкодження зафіксовано майже в усіх районах столиці. Частина міста залишилася без світла, на правому березі були перебої з водопостачанням.
В результаті цієї атаки на Київ загинуло троє людей.
Нагадаємо також, що у ніч на 25 листопада Київ та область вкотре пережили масований удар РФ. Хвилі ракетних атак і дрони спричинили пожежі та руйнування.