Під час атаки на Київ знищено павільйон СТБ, де знімали "Зважених" та інші шоу

Унаслідок російської атаки на столицю повністю згорів павільйон телеканалу СТБ, у якому багато років знімали популярні українські телепроекти. Зокрема, саме там створювали "Все буде добре", "Зважені та щасливі", "За живе", "Один за всіх" та пост-шоу "Холостяка".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ведучого "Зважених та щасливих" Даніеля Салема в Instagram.

Павільйон знищено вщент "Позаду в нас дуже складний тиждень, бо сусід-агресор вкотре нагадав про себе, і в результаті останньої атаки на столицю вщент знищено наш знімальний павільйон. Місце, де багато років знімалися улюблені українцями телепроекти... і де девʼять тижнів ми знімали "Зважування", - розповів ведучий. Проект продовжує роботу Попри втрату павільйону, команда не зупиняє виробництво шоу. Салем наголосив, що учасники продовжують участь у "Зважених та щасливих", а сама знімальна група шукає можливості для подальшої роботи. Павільйон СТБ знищений внаслідок атаки РФ (скриншот із відео) Реакція глядачів У соцмережах користувачі масово висловлюють співчуття та підтримку команді проекту. Більше деталей про руйнування та реакції тренерів поки що не озвучують. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Телеканал СТБ (@stbua)