Во время атаки на Киев уничтожен павильон СТБ, где снимали "Зважених" и другие шоу

В результате российской атаки на столицу полностью сгорел павильон телеканала СТБ, в котором много лет снимали популярные украинские телепроекты. В частности, именно там создавали "Все буде добре", "Зважені та щасливі", "За живе", "Один за всіх" и пост-шоу "Холостяка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведущего "Зважених та щасливих" Даниэля Салема в Instagram .

Павильон уничтожен

"Позади у нас очень сложная неделя, потому что сосед-агрессор в очередной раз напомнил о себе, и в результате последней атаки на столицу полностью уничтожен наш съемочный павильон. Место, где много лет снимались любимые украинцами телепроекты... и где девять недель мы снимали "Зважених", - рассказал ведущий.

Проект продолжает работу

Несмотря на потерю павильона, команда не останавливает производство шоу.

Салем отметил, что участники продолжают участие в "Зважених та щасливих", а сама съемочная группа ищет возможности для дальнейшей работы.

Павильон СТБ уничтожен в результате атаки РФ (скриншот с видео)

Реакция зрителей

В соцсетях пользователи массово выражают соболезнования и поддержку команде проекта. Больше деталей о разрушении и реакции тренеров пока не озвучивают.