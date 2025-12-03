ua en ru
Во время атаки на Киев уничтожен павильон СТБ, где снимали "Зважених" и другие шоу

Среда 03 декабря 2025 13:32
UA EN RU
Во время атаки на Киев уничтожен павильон СТБ, где снимали "Зважених" и другие шоу Россия полностью уничтожила павильон СТБ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В результате российской атаки на столицу полностью сгорел павильон телеканала СТБ, в котором много лет снимали популярные украинские телепроекты. В частности, именно там создавали "Все буде добре", "Зважені та щасливі", "За живе", "Один за всіх" и пост-шоу "Холостяка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведущего "Зважених та щасливих" Даниэля Салема в Instagram.

Павильон уничтожен

"Позади у нас очень сложная неделя, потому что сосед-агрессор в очередной раз напомнил о себе, и в результате последней атаки на столицу полностью уничтожен наш съемочный павильон. Место, где много лет снимались любимые украинцами телепроекты... и где девять недель мы снимали "Зважених", - рассказал ведущий.

Проект продолжает работу

Несмотря на потерю павильона, команда не останавливает производство шоу.

Салем отметил, что участники продолжают участие в "Зважених та щасливих", а сама съемочная группа ищет возможности для дальнейшей работы.

Во время атаки на Киев уничтожен павильон СТБ, где снимали &quot;Зважених&quot; и другие шоу

Во время атаки на Киев уничтожен павильон СТБ, где снимали &quot;Зважених&quot; и другие шоуВо время атаки на Киев уничтожен павильон СТБ, где снимали &quot;Зважених&quot; и другие шоуПавильон СТБ уничтожен в результате атаки РФ (скриншот с видео)

Реакция зрителей

В соцсетях пользователи массово выражают соболезнования и поддержку команде проекта. Больше деталей о разрушении и реакции тренеров пока не озвучивают.

Атака на Киев

В ночь на 29 ноября РФ нанесла комбинированный удар по Украине и Киеву. Враг выпустил более 30 ракет и почти 600 дронов. Россия ночью била баллистическими ракетами, а утром крылатыми и аэробаллистическими ракетами.

Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы. Часть города осталась без света, на правом берегу были перебои с водоснабжением.

В результате этой атаки на Киев погибли три человека.

Напомним также, что в ночь на 25 ноября Киев и область в очередной раз пережили массированный удар РФ. Волны ракетных атак и дроны вызвали пожары и разрушения.

