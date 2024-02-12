РФ під час атак по Україні почала частіше використовувати не лише ракети КНДР. Що відомо

Х-69

Інформація про застосування Х-69, як пише видання, з’явилась після ракетного удару РФ по Україні 7 лютого.

Наразі відомо, що Х-69 є подальшим розвитком Х-59 і призначена для застосування тактичною авіацією. Ракета вироблена із застосуванням технологій малої помітності, проте, від виявлення її силами української системи ППО це не врятувало. За даними російських джерел, дальність польоту Х-69 становить 290 км і вага її бойової частини 310 кг.

Як пише Defence Express, ймовірно, що розробка цієї ракети є результатом намагання росіян скоротити відставання від Заходу в авіаційних засобах ураження, створення аналога Storm Shadow/SCALP та JASSM. Більш того, ця ракета мала бути озброєнням, створеним спеціально для винищувача п'ятого покоління Су-57, проте, найбільш ймовірно, по Україні вона була застосована зі звичайного Су-34.

"Циркон"

Цю гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон" окупанти застосували під час масованого обстрілу по Україні 7 лютого. Попередньо, ця система мала стати повноцінним гіперзвуковим комплексом з боєголовкою-глайдером, на відміну від Х-47 "Кинжал", який є аеробалістичною ракетою і більшістю українських і західних експертів не вважається за повноцінну гіперзвукову ракету.

"Крім того, багато експертів вважали, що "Циркон" не існує взагалі, а його розробка та випробування вимисел російської пропаганди", - зазначає видання.

"Гром Е-1"

Щодо цієї ракети, то її застосування наразі налічує лише поодиноку випадки.

"Проте за останній місяць це вже другий випадок її застосування - Херсонська область, Мирноград Донецької області", - йдеться в статті.

Маса бойової частини 315 кг, а дальність ураження при скиді з висоти 12 км становить 120 км. Концептуально "Гром-Е1" можна порівняти з французькими боєприпасами AASM Hammer і є більш дорогим і більш технологічним боєприпасом, ніж звичайні ФАБи.

Ракети Північної Кореї КN 23

РФ влаштувала масовану атаку по Україні 7 лютого, використавши дрони-камікадзе та ракети. Пізніше стало відомо, що окупанти, зокрема по Харкову, вдарили ракетами виробництва Північної Кореї. Таких ракет нарахували дві із п'яти, що були спрямовані на місто.

Згідно з даними з відкритих джерел, KN-23 - твердопаливна тактична балістична ракета виробництва Північної Кореї. Ззовні ракета KN-23 схожа на російську балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М".

Подібно ракеті "Іскандер-М", вона має квазібалістичну траєкторію, після досягнення висоти в близько 50 км рухається в атмосфері, де може виконувати корекцію траєкторії польоту аеродинамічними рулями.

За оцінками, з бойовою частиною в 500 кг ефективна дальність може бути до 450 км. З легшою бойовою частиною ефективна дальність може сягати до 690 км.

Зазначимо, що це не вперше, коли окупанти запускають по Харкову північнокорейську ракету. Така зброя була використана і під час атаки по місту 2 січня 2024 року.

Крім того, під час обстрілу Селидового Донецької області 8 лютого російські війська використали ракету Північної Кореї КN 23. Під час атаки на місто одна жінка загинула, ще семеро людей, у тому числі дитина, було поранено.