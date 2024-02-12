РФ во время атак по Украине стала чаще использовать не только ракеты КНДР. Что известно

Х-69

Информация о применении Х-69, как пишет издание, появилась после ракетного удара РФ по Украине 7 февраля.

Пока известно, что Х-69 является дальнейшим развитием Х-59 и предназначена для применения тактической авиацией. Ракета произведена с применением технологий малой заметности, однако от обнаружения ее силами украинской системы ПВО это не спасло. По данным российских источников, дальность полета Х-69 составляет 290 км и вес ее боевой части 310 кг.

Как пишет Defence Express, вероятно, что разработка этой ракеты является результатом попытки россиян сократить отставание от Запада в авиационных средствах поражения, создания аналога Storm Shadow/SCALP и JASSM. Более того, эта ракета должна была быть вооружением, созданным специально для истребителя пятого поколения Су-57, однако, по всей вероятности, по Украине она была применена из обычного Су-34.

"Циркон"

Эту гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон" оккупанты применили во время массированного обстрела по Украине 7 февраля. Предварительно, эта система должна была стать полноценным гиперзвуковым комплексом с боеголовкой-глайдером, в отличие от Х-47 "Кинжал", который является аэробалистической ракетой и большинством украинских и западных экспертов не считается полноценной гиперзвуковой ракетой.

"Кроме того многие эксперты считали, что "Циркон" не существует вообще, а его разработка и испытание вымысел российской пропаганды", - отмечает издание.

"Гром Э-1"

Что касается этой ракеты, то ее применение в настоящее время насчитывает лишь единичные случаи.

"Однако за последний месяц это уже второй случай ее применения - Херсонская область, Мирноград Донецкой области", - говорится в статье.

Масса боевой части 315 кг, а дальность поражения при сбросе с высоты 12 км составляет 120 км. Концептуально "Гром-Э1" сравним с французскими боеприпасами AASM Hammer и является более дорогим и более технологичным боеприпасом, чем обычные ФАБы.

Ракеты Северной Кореи КN 23

РФ устроила массированную атаку по Украине 7 февраля, использовав дроны-камикадзе и ракеты. Позже стало известно, что оккупанты, в частности, по Харькову, ударили ракетами производства Северной Кореи. Таких ракет насчитали две из пяти, направленных на город.

Согласно данным из открытых источников, KN-23 - твердотопливная тактическая баллистическая ракета производства Северной Кореи. Снаружи ракета KN-23 похожа на российскую баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Подобно ракете "Искандер-М", она имеет квазибаллистическую траекторию, после достижения высоты около 50 км движется в атмосфере, где может выполнять коррекцию траектории полета аэродинамическими рулями.

По оценкам с боевой частью в 500 кг эффективная дальность может быть до 450 км. С более легкой боевой частью эффективная дальность может достигать 690 км.

Отметим, что это не первый раз, когда оккупанты запускают по Харькову северокорейскую ракету. Такое оружие было использовано и во время атаки по городу 2 января 2024 года.

Кроме того, во время обстрела Селидово Донецкой области 8 февраля российские войска использовали ракету Северной Кореи КN 23. Во время атаки на город одна женщина погибла, еще семь человек, в том числе ребенок, были ранены.