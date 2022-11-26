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РФ перетворила день пам’яті на день терору: Зеленський про обстріли окупантів

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Україна, Субота 26 листопада 2022 20:27
РФ перетворила день пам’яті на день терору: Зеленський про обстріли окупантів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні ворог завдав ракетного удару по приватному сектору у Дніпрі, обстрілював Донецьку області та південь України. Росія перетворила День пам'яті жертв голодоморів на день терору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Окупанти обов'язково відповідатимуть за все це. І ми виженемо їх з нашої землі", - заявив президент.

Зеленський додав, що росіяни вдень завдали ракетного удару по Дніпропетровській області, а саме по приватному сектору. Також глава держави заявив, що загарбники обстрілювали територію Донецької області, Херсон та інші регіони.

Нагадаємо, що російські військові сьогодні, 26 листопада, упродовж дня п'ять разів обстріляли Херсон. Внаслідок ударів одна людина загинула.

Також у суботу, 26 листопада, росіяни завдали ракетного удару по місту Дніпру. Внаслідок атаки окупантів було знищено цілий квартал.

Сьогодні російські військові здійснили авіаудар по місту Часів Яр (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів загинула людина.

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