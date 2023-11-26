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РФ перемістила системи С-400 з Калінінграда в Україну, - британська розвідка

Фото: РФ перемістила системи С-400 з Калінінграда в Україну (doblest club)
Автор: Наталія Юрченко

Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну. Це сталося після значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (Х).

За даними британської розвідки, Росія вважає Калінінград одним із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків межує з державами-членами НАТО.

Тому переміщення систем С-400 з Калінінграда є важливим фактором.

"Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії", - йдеться у зведенні.

Втрати С-400

Система С-400 вважається російським еквівалентом американського комплексу Patriot. Фактично це модернізована версія радянської С-300.

Голландське розвідувальне агентство Oryx зазначає, що українські військові знищували С-400 щонайменше 5 разів, зокрема, командні пункти, пускові установки та радари. Це дорога втрата для окупантів.

Нагадаємо, 14 вересня контррозвідка СБУ та Військово-морські сили України провели унікальну операцію біля окупованої Євпаторії. Як повідомили джерела РБК-Україна, захисники знищили російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

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