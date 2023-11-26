РФ переместила системы С-400 из Калининграда в Украину, - британская разведка

По данным британской разведки, Россия считает Калининград одним из своих наиболее стратегически чувствительных регионов, в том числе и потому, что он с трех сторон граничит с государствами-членами НАТО.

Поэтому перемещение систем С-400 из Калининграда является важным фактором.

"Тот факт, что Минобороны России, кажется, готово принять дополнительный риск, подчеркивает чрезмерную нагрузку, вызванную войной для некоторых ключевых современных возможностей России", - говорится в сводке.

Потери С-400

Система С-400 считается российским эквивалентом американского комплекса Patriot. Фактически это модернизированная версия советской С-300.

Голландское разведывательное агентство Oryx отмечает, что украинские военные уничтожали С-400 не менее 5 раз, в том числе командные пункты, пусковые установки и радары. Это дорогая потеря для оккупантов.

Напомним, 14 сентября контрразведка СБУ и Военно-морские силы Украины провели уникальную операцию у оккупированной Евпатории. Как сообщили источники РБК-Украина, защитники уничтожили российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.