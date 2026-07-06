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РФ "побеждает" жилые дома: Зеленский требует решений от саммита НАТО по защите неба

10:51 06.07.2026 Пн
2 мин
Зеленский сообщил о последствиях обстрела Киева
aimg Ирина Гамерская
РФ "побеждает" жилые дома: Зеленский требует решений от саммита НАТО по защите неба Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
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Россия продолжает безнаказанно уничтожать гражданские дома. Украина ожидает сильных решений от саммита НАТО в Анкаре, которые помогут остановить этот террор.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Этой ночью Киев и область оказались под массированным огнем российских окупантов. Враг применил 68 ракет и 351 ударный беспилотник. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки: зафиксировано попадание в более чем 10 локациях столицы, среди которых - жилая застройка.

Последствия атаки:

  • Киев: спасателям удалось спасти 64 человека, в том числе двоих детей. К сожалению, подтверждена гибель 11 человек. Число раненых достигает около 60.
  • Киевщина: в городе Вишневое в результате ракетного удара вспыхнул пожар в частном секторе, продолжается эвакуация жителей. Известно о 3 погибших и 16 пострадавших.
  • Спасательные работы: всего к помощи пострадавшим привлечены более 400 полицейских и спасателей.

Зеленский отметил, что украинские защитники демонстрируют высокую эффективность в борьбе с дронами и крылатыми ракетами, однако российская баллистика остается сложной целью из-за нехватки ракет-перехватчиков.

РФ &quot;побеждает&quot; жилые дома: Зеленский требует решений от саммита НАТО по защите неба

Фото: Зеленский призвал усилить защиту неба Украины (инфографика РБК-Украина)

"Очень важно, чтобы мир, прежде всего Америка и наши европейские партнеры, вышли с саммита НАТО в Анкаре с сильными решениями в поддержку нашей защиты неба, а следовательно, защиты жизней обычных людей. Пока ракеты для "петриотов" остаются на складах союзников, это только поощряет Россию дальше "побеждать" жилые дома. У США и Европы достаточно силы этот террор остановить", - подчеркнул глава государства.

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